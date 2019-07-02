Вашингтон, 2 июля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Пошлины на почти 90 товаров из Евросоюза предлагает установить аппарат представителя США на торговых переговорах. Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Новые пошлины предложено ввести в качестве ответной меры на поддержку Евросоюзом своей авиационной промышленности. В приложении к документу перечислены товары на сумму около $4 млрд. Это, в частности, продукция металлургической промышленности, некоторые удобрения, сыры, продукты из свинины, макаронные изделия и алкогольные напитки.

В апреле ведомство предлагало ввести пошлины на товары из стран Евросоюза на $21 млрд, теперь первоначальный список расширен. Ближайшие месяцы отведены на консультации с бизнесменами и общественностью о коррекции списка.

Напомним, с 2004 года в ВТО тянется спор между США и Евросоюзом, касающийся субсидий для авиастроительной корпорации Airbus.

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