Пермь, 2 июля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Перми суд вынес наказание руководителю и инженеру местной управляющей компании. Они признаны виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

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Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года на крыше многоэатжки в Кировском районе образовались снежные свесы и наледь, которые не были своевременно ликвидированы. В результате ненадлежащего выполнения предприятием жилищно-коммунального хозяйства работ по очистке кровли многоквартирного жилого дома пострадал ребенок.

Напомним, во время прогулки матери с девятимесячной дочерью, находившейся в коляске, с крыши дома обрушилась наледь. Удар пришелся на коляску с младенцем. Ребенка госпитализировали, однако медики оказались бессильны. Младенец скончался.

Суд приговорил директора и инженера управляющей компании к двум годам лишения свободы каждого. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. В счет возмещения морального вреда с каждого из подсудимых взыскано по 500 тысяч рублей.