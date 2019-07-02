Джакарта, 2 июля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Индонезии арестовали лидера террористического подполья, связанного с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 июля сообщает Al Arabia.

Polri.go.id Индонезийская полиция

Задержанный обвиняется в вербовке неофитов для последующей их отправки в Сирию для участия в военных действиях против правительства страны.

Отмечается, что вместе с главарем преступной группировки были задержаны по меньшей мере четверо его сообщников, которые, по утверждению полиции, причастны к серии терактов на Бали в 2002 году, в результате которых погибли свыше 200 человек.

Напомним, Индонезия значительно пострадала от террористической деятельности, последним крупным терактом здесь было нападение смертников на Восточной Яве в начале 2019 года, когда погибли более 30 человек.