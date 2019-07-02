Париж, 2 июля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Три новых центра по приему мигрантов откроются в Париже с октября 2019 года для размещения беженцев и лиц, ищущих убежища. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил префект региона Иль-де-Франс Мишель Кадо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Центр по приему и анализу ситуации откроется в начале октября в 18 округе Парижа в пустом здании, принадлежавшем Национальной компании французских железных дорог, чтобы разместить 150 мигрантов», — заявил префект в ходе пресс-конференции.

По его словам, два других центра по приему беженцев откроются на бульваре Понятовского в 12 округе Парижа, в том числе «ночной приют для семей» вместимостью 70 мест и центр вместимостью 200 мест.

«Мы в восторге от этих важных проектов по реагированию на чрезвычайную гуманитарную ситуацию», — отреагировали в городском совете Парижа.

Кроме того, Мишель Кадо упомянул проект по предоставлению государственной земли для строительства «шале» или «мобильных домов». Это, по его словам, позволило бы разместить беженцев на срок до 6 месяцев.

Согласно данным префектуры Иль-де-Франс, в лагерях беженцев в Париже проживает до 900 человек, в том числе десятки семей. Для различных ассоциаций доля беженцев в лагерях вблизи Парижа составляет около 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по случаю Всемирного дня беженцев 20 июня в 14-м округе Парижа открылся «Дом беженцев», финансируемый мэрией столицы.