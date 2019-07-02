В Оренбурге появится мемориал герою-антифашисту Александру Шморелю
Оренбург, 2 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Идея воздвигнуть в Оренбурге мемориал в честь героя-антифашиста Александра Шмореля, причисленного к лику святых мучеников, наконец, будет реализована. Интерес к проекту проявил медуниверситет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.
Уроженец Оренбурга, выходец из немецко-русской семьи медиков, сам студент медицины Мюнхенского университета, в годы Второй мировой войны Александр Шморель организовал подпольную студенческую группу сопротивления нацизму «Белая роза». За распространение антигитлеровских листовок участников «Белой розы» в 1943 году казнили в Мюнхене на гильотине. Уже в наши дни, в 2012 году, за свой жизненный подвиг Шморель был канонизирован Русской православной церковью как святой Александр Мюнхенский.
По словам Игоря Храмова, реализация идеи увековечить память героя в его родном городе — Оренбурге — растянулась на долгие годы. Изначально предполагалось установить памятник в сквере, названном в честь Шмореля, возле гостиницы «Факел». Затем был взят тайм-аут. В начале 2019 года сформировалась идея о создании мемориала возле медицинского вуза, причем университет сам проявил инициативу.
Из трех проектов выбран вариант оренбургских авторов Александра и Ивана Сукмановых. Они уже работают над воплощением облика святого антифашиста. Проект предусматривает бронзовый бюст Александра Шмореля, мозаичное изображение одной из его икон и пояснение, рассказывающее об оренбуржце-герое. Вуз готов взять на себя часть расходов.
Напомним, ранее фонд «Евразия» представлял проект стоимостью 1 млн рублей. Однако во время процедуры согласования было рекомендовано его переделать. В результате стоимость выросла до 2,5 млн рублей. Такими средствами фонд не располагал. Затем появился проект, который оценили в 1,8 млн рублей. К тому же, как сообщил Храмов, чиновники решили возложить на благотворительный фонд дополнительную нагрузку по реконструкции сквера — установить фонари, скамейки, заасфальтировать дорожки. Идея установить памятник к 100-летию со дня рождения Шмореля (к 17 сентября 2017 года) забуксовала. Неожиданная народная инициатива по сбору денег не помогла реализовать проект. Группа руководителей оренбургских предприятий перечислила на реализацию проекта в общей сложности около 300 тыс. рублей. Игорь Храмов подчеркнул, что эти деньги в целости и сохранности, все они пойдут на создание мемориала возле медицинского университета.