Оренбург, 2 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Идея воздвигнуть в Оренбурге мемориал в честь героя-антифашиста Александра Шмореля, причисленного к лику святых мучеников, наконец, будет реализована. Интерес к проекту проявил медуниверситет, сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Проект мемориала в честь Александра Шмореля

Уроженец Оренбурга, выходец из немецко-русской семьи медиков, сам студент медицины Мюнхенского университета, в годы Второй мировой войны Александр Шморель организовал подпольную студенческую группу сопротивления нацизму «Белая роза». За распространение антигитлеровских листовок участников «Белой розы» в 1943 году казнили в Мюнхене на гильотине. Уже в наши дни, в 2012 году, за свой жизненный подвиг Шморель был канонизирован Русской православной церковью как святой Александр Мюнхенский.

По словам Игоря Храмова, реализация идеи увековечить память героя в его родном городе — Оренбурге — растянулась на долгие годы. Изначально предполагалось установить памятник в сквере, названном в честь Шмореля, возле гостиницы «Факел». Затем был взят тайм-аут. В начале 2019 года сформировалась идея о создании мемориала возле медицинского вуза, причем университет сам проявил инициативу.

«Немножко неожиданно все это возникло. Но логика очень четкая прослеживалась. Он (Шморель) — студент медицины, просто про это все время забываем. Вуз четко увидел привязку к себе. Мы начали думать с Игорем Васильевичем Мирошниченко (ректором медуниверситета) о том где, как, в какой форме можно реализовать идею», — сказал Храмов.

Из трех проектов выбран вариант оренбургских авторов Александра и Ивана Сукмановых. Они уже работают над воплощением облика святого антифашиста. Проект предусматривает бронзовый бюст Александра Шмореля, мозаичное изображение одной из его икон и пояснение, рассказывающее об оренбуржце-герое. Вуз готов взять на себя часть расходов.

Напомним, ранее фонд «Евразия» представлял проект стоимостью 1 млн рублей. Однако во время процедуры согласования было рекомендовано его переделать. В результате стоимость выросла до 2,5 млн рублей. Такими средствами фонд не располагал. Затем появился проект, который оценили в 1,8 млн рублей. К тому же, как сообщил Храмов, чиновники решили возложить на благотворительный фонд дополнительную нагрузку по реконструкции сквера — установить фонари, скамейки, заасфальтировать дорожки. Идея установить памятник к 100-летию со дня рождения Шмореля (к 17 сентября 2017 года) забуксовала. Неожиданная народная инициатива по сбору денег не помогла реализовать проект. Группа руководителей оренбургских предприятий перечислила на реализацию проекта в общей сложности около 300 тыс. рублей. Игорь Храмов подчеркнул, что эти деньги в целости и сохранности, все они пойдут на создание мемориала возле медицинского университета.

«Стоимость проекта, над которым идет работа сейчас, составляет 1,2 млн рублей. При том, что он стал дешевле, смысловая нагрузка увеличилась. Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин проект одобрил. Осталось пройти процедуру согласования в горсовете», — отметил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия».