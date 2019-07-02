Петропавловск-Камчатский, 2 июля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. У западного побережья Камчатки пограничники задержали судно-браконьер. На борту был обнаружен крупный груз незаконно добытого камчатского краба. Владелец судна «МРС № 150−254», компания, принадлежащая экс-начальнику Управления Росрыболовства Камчатки, а также бывшему высокопоставленному полицейскому Евгению Широкову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A. C. Tatarinov Камчатский краб

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На сейнере обнаружено 69 кг вареного мяса краба, 109 кг сырых конечностей, 22 кг конечностей вареных. По данным пограничников все эти ресурсы были добыты незаконно. Причиненный государству ущерб превысил 3 млн рублей.

В отношении судовладельца возбуждено административное производство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный промысел.

Учредителем компании — судовладельца — ООО «Валтэн Западный» — является Евгений Широков, хорошо известный на Камчатке.

По данным ИА Кам 24, Широков долгое время работал в полиции, откуда в 2008 году вышел в отставку в звании полковника. Вскоре он устроился на работу в Федеральное агентство по рыболовству, сначала возглавлял Северо-Восточное управление ведомства, затем — Сахалино-Курильское управление. Позже опять возглавил Северо-Восточное управление.

В 2014 году губернатор Камчатки Владимир Илюхин назначил Широкова главой краевого агентства по охране животного мира. Из правительства Камчатки Широков уволился в 2018 году.

За долги годы государственной службы Евгению Широкову удалось заработать приличное состояние. Например, в декларации за 2016 год Широков отчитался о доходе в 23,838 млн рублей. Судя по декларациям о доходах, он был одним из самых богатых камчатских чиновников, а затем стал успешным бизнесменом. Широкову принадлежат несколько крупных компаний, занимающихся рыболовством, охотой, торговлей, транспортными услугами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на Сахалине по подозрению в получении взятки были задержаны чиновники Сахалино-Курильского управления Росрыболовства. Взятка в 400 тыс. рублей была получена за то, чтобы «спустить на тормозах» дело о незаконном промысле лосося.