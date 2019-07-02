Сеул, 2 июля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Южнокорейская компания-производитель шин для автомобилей и автобусов Hankook Tire выступит спонсором чемпионата Германии среди легковых автомобилей Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Чемпионат Deutsche Tourenwagen Masters

По их словам, южнокорейская компания предоставляет шины участникам чемпионата с 2011 года.

Известно, что Hankook Tire продлил спонсорский контракт еще на четыре года по 2023 год включительно.

Deutsche Tourenwagen Masters — чемпионат Германии среди автомобилей премиум класса, таких как BMW, Audi, Aston Martin и другие.

Южнокорейская компания Hankook Tire поставляет гоночные шины с 1992 года, после разработки шин Z2000. Известно, что компания предоставляла свою продукцию участникам внутренних и зарубежных чемпионатов, таких как F3 America, CJ Super Rally, Formula Renault Euro Cup.