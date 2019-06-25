Эр-Рияд, 2 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии, что привело к ранению девяти мирных граждан, об этом 2 июля сообщает Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Нападение на аэропорт Абха привело к ранению девяти мирных жителей, восемь из них являются подданными королевства, еще один — гражданин Индии» , — говорится в заявлении арабской коалиции.

Повстанцы-хуситы предупредили Эр-Рияд, что будут совершать нападения на объекты инфраструктуры Саудовской Аравии до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию в Йемене.