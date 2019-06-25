Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии — СМИ
Эр-Рияд, 2 июля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии, что привело к ранению девяти мирных граждан, об этом 2 июля сообщает Al Jazeera.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
«Нападение на аэропорт Абха привело к ранению девяти мирных жителей, восемь из них являются подданными королевства, еще один — гражданин Индии», — говорится в заявлении арабской коалиции.
Повстанцы-хуситы предупредили Эр-Рияд, что будут совершать нападения на объекты инфраструктуры Саудовской Аравии до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию в Йемене.