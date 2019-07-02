Киев, 2 июля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева выдал разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) Украины на изъятие документов, касающихся возможного нарушения закона экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщили 2 июля «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Издание отмечает, что речь идёт о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании нелегальных доходов Порошенко от продажи предприятия «Ленинская кузница», она же «Кузница на Рыбацком».

Ожидается, что следователи потребуют от Международного инвестиционного банка предоставить документы, касающиеся открытия и закрытия счетов «Ленинской кузницы», платёжные поручения, мемориальные ордеры, документы об операциях с ценными бумагами предприятия. Кроме того, следователи, вероятно, получат доступ к документам Международного инвестиционного банка, касающимся мониторинга финансовой деятельности завода.

По данным журналистов, Порошенко контролирует около 60% акций банка, его ближайший друг — Игорь Кононенко владеет ещё 14,9% акций Международного инвестиционного банка.

ГБР также вызвали на допрос олигарха Сергея Тигипко, который купил у Порошенко «Ленинскую кузницу», а также номинального владельца телеканала «Прямой», бывшего члена «Партии регионов» Владимира Макеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что в офисе телеканала «Прямой» прошли обыски.

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