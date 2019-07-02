Вена, 2 июля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Соглашение по сокращению добычи нефти будет продлено. Соответствующие договорённости были достигнуты на заседании стран ОПЕК, которое состоялось 1 июля в Вене. Об этом сообщает Reuters.

Добыча нефти

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Как уточнил представитель ОПЕК, организации стран — экспортёров нефти договорилась продлить сокращение добычи нефти на девять месяцев — с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.

Сегодня, 2 июля, переговоры по этому вопросу состоятся с производителями нефти, не входящими в ОПЕК, но участвующими в соглашении, включая Россию. Они должны ратифицировать принятое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.

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Добавим, что 1 июля все страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, единогласно поддержали продление сделки по регулированию добычи нефти ещё на шесть или девять месяцев и рекомендовали принять соответствующее решение. Ранее заявление о необходимости продления договоренностей, срок которых истекал 30 июня 2019 года, на саммите G20 в японской Осаке сделал президент РФ Владимир Путин.