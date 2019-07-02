Астана, 2 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. По итогам января-июня 2019 года цены предприятий-производителей промышленной продукции в Казахстане выросли на 4%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

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В горнодобывающей промышленности цены выросли на 6,3%, в обрабатывающей промышленности — на 2,9%. Услуги промышленного характера подешевели на 0,2%.

За отчетный период металлическая руда подорожала на 9,9%, уголь — на 9,4%, сжиженный пропан и бутан — на 7,3%, нефть — на 6,5%, дизельное топливо — на 2,8%. Цветные металлы выросли в цене на 7,8%, цинк — на 4%, ферросплавы — 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в Казахстане по итогам января-июня 2019 года составил 2,6%. За полгода продовольственные товары подорожали на 5,9%, непродовольственные товары — на 2,2%, услуги — на 0,9%.