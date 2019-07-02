Москва, 2 июля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) разработает новый межгосударственный стандарт (ГОСТ) на светофоры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Светофор

Как сообщается, единые нормы обслуживания электронных регулировщиков необходимы, поскольку их неисправность может привести к авариям на дорогах. Росавтодор в этом году займется его разработкой. Отмечается, что в последнее время только на федеральных трассах количество светофоров увеличилось в три раза, поэтому необходимо создать единые правила для их содержания и ремонта.

Также Росавтодор планирует создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на дорогах.

Напомним, 26 июня на заседании Госсовета, который был посвящен развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения, президент России Владимир Путин отметил, что на российских дорогах «кромешная темень».

Читайте также: Нацпроект позволит повысить безопасность дорожного движения — Дюмин