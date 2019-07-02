Германия, 2 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. 1 июля в Германии во время тренировочного полета разбился легкий вертолет Eurocopter EC 135, принадлежащий военно-воздушным силам, пишет газета Bild. Погиб один человек.

James Вертолёт Eurocopter EC 135

Инцидент произошел к западу от города Хаммельн в Нижней Саксонии. Вертолет летел на небольшой высоте, рухнул на поле и загорелся. 26-летняя военнослужащая погибла на месте. Второй человек получил серьезные ранения. Оба готовились стать летными инструкторами.

Причина падения вертолета не выяснена. Учебный полет осуществлялся в месте, часто используемом бундесвером. Место крушения посетила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на севере Германии во время военных учений столкнулись два истребителя Eurofighter. Погиб один из двух пилотов.