Москва, 2 июля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по Brent завершились 1 июля ростом на 1,27%. Цена на торгах в Азии повышалась до $66.72, но к закрытию дня снизилась до $64,21. Нефть подорожала на новостях, что ОПЕК и ее союзники планируют продлить сделку по сокращению поставок нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Первоначально рост последовал на разговорах, что сделку продлят на девять месяцев, но потом стало приходить больше информации о ее продлении до конца 2019 года (шесть месяцев).

Ключевым драйвером роста нефтяных котировок на торгах в Азии являются встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Они договорились о возобновлении торговых переговоров.

Штаты не будут вводить новые тарифы на китайские товары и ослабят ограничения для компании Huawei. Китай увеличит объемы покупок сельхозпродукции из США.

Для нефтяного рынка это позитивный фактор, так как снижение напряжённости между двумя странами улучшит экономические показатели Китая, что отразится на спросе нефти. После непродолжительной нисходящей коррекции ожидается продолжение роста котировок до $68,05.

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