Луганск, 2 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили 2 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

ВСУ открыли огонь в направлении населённых пунктов Калиновка, Логвиново, Молодёжное и Пришиб. Они применили миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты АГС и РПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Обстрелы велись со стороны подконтрольных ВСУ населённых пунктов Крымское, Луганское и Попасная.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее под огнём украинских силовиков оказалось село Пришиб. В его сторону было выпущено четыре ракеты из гранатомёта РПГ.

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