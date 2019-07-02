Москва, 2 июля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. По итогам дня 1 июля рубль укрепился к иностранными валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,44%, до 62,96 руб., евро/рубль — на 1,09%, до 71,06 руб., фунт/рубль — на 0,96%, до 79,50 руб. Укрепление рубля проходило на фоне снижения напряженности между США и Китаем, а также роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Перед закрытием торгов в конце дня нефть растеряла свою прибыль, поэтому рублю пришлось сдать позиции доллару и перейти в наступление против евро и фунта. Его прибыль к ним была в два раза больше за счет их ослабления на глобальном рынке Форекс.

Участники рынка положительно отреагировали на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Они договорились о возобновлении торговых переговоров. Штаты не будут вводить новые тарифы на китайские товары и ослабят ограничения для компании Huawei. Китай увеличит объемы покупок сельхозпродукции из США.

На американской сессии доллар получил поддержку от статистики. Индекс производственной активности в США в июне оказался немного выше, чем ожидалось, и составил 51,7 пункта. Рубль смог успешно противостоять укреплению доллара за счет роста индекса RGBI, который вырос на 0,19%, до 142,46. Спрос на ОФЗ остаётся высоким и рублю это нравится.

Сегодня, 2 июля, нефть сорта Brent подешевела на 0,47%, до 64,88. Цена снизилась на американской сессии 1 июля, так как сохраняется неопределённость по сроку продления сделки ОПЕК. Если она будет продлена на девять месяцев, то цена вырастет. Если на шесть месяцев, то рынок учел уже продление на этот период.

Что касается рубля, то рубль будет получать поддержку от внутреннего долгового рынка и сохранит движение около уровня 63 рублей.

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