Новосибирск, 2 июля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Счётная палата России на начало 2019 года насчитала в Сибирском федеральном округе 5 786 объектов незавершенного строительства, на которые было выделено 189,524 млрд рублей бюджетных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка

В частности, в 363 объекта, строительство которых приостановлено более чем на полгода или законсервировано, было вложено 19,030 млрд рублей.

При этом из 10 сибирских регионов два (Алтайский и Красноярский края) данных не предоставили.

Наибольшее количество объектов, строительство которых приостановлено более чем на полгода или законсервировано, расположено в Иркутской области — 56 (1,190 млрд рублей), следом идёт Новосибирская область с 54 объектами (1,566 млрд рублей), а далее Омская область — 41 объект (1,329 млрд рублей). В Туве всего один такой объект (122,988 млн рублей), в Республике Алтай — восемь (751,203 млн рублей), в Хакасии — 17 (131,925 млн рублей), в Томской области — 26 (3,038 млрд рублей), в Кузбассе — 21 (964,108 млн рублей).

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Если рассматривать сибирские регионы по общему количеству объектов незавершенного строительства, то в лидерах по этому показателю оказалась Омская область — 974 (263,244 млрд рублей вложенных средств), за ней следует Новосибирская область с 921 объектом (19,583 млрд рублей) и Иркутская область — 685 объектов (16,522 млрд рублей). Наименьшее количество объектов незавершенного строительства в Туве — 30 (4,614 млрд рублей), затем идёт Хакасия — 172 объекта (5,036 млрд рублей), Республика Алтай — 245 (6,573 млрд рублей), Кузбасс — 353 (11,090 млрд рублей) и Томская область — 488 (8,260 млрд рублей).

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Всего России на сегодняшний день насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, на которые к началу 2019 года из бюджета было направлено 4,048 трлн рублей. В частности, на строительство более чем четырёх тысяч объектов выделено 260 млрд рублей — это госстройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы.

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