Пермь, 2 июля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Пермский край приобретает в собственность имущество бывшего аэропорта «Березники» в Соликамском районе. Распоряжение завизировано губернатором Максимом Решетниковым и опубликовано на портале правовой информации.

Volgo-don Аэропорт «Березники»

Стоит отметить, ранее Заксобрание согласовало покупку бывшего аэропорта за 78 млн рублей. Примечательно, что до 2008 года имущество предприятия воздушного транспорта находилось в краевой собственности, но впоследствии выло выкуплено бизнесменом. Коммерсант хотел возродить пассажирские и грузовые перевозки, однако проект так и не удалось реализовать.

Согласно распоряжению, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края должно обеспечить проведение оценки рыночной стоимости недвижимости, разработать и представить на утверждение правительству Пермского края проект распоряжения об определении цены и условий контракта на приобретение имущества и земельных участков.

Добавим, в список объектов недвижимого имущества входит 21 сооружение и два земельных участка площадью 113,73 и 19,27 га.

Бывший аэропорт «Березники» может стать площадкой для вертолетов лесоохраны и санавиации. Не исключается возможность восстановления аэропорта для выполнения коммерческих авиарейсов.