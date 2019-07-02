Пермь, 2 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края через суд требует обратить в доход государства более 500 млн рублей, которые принадлежат бывшему высокопоставленному чиновнику региона Александру К. Ранее он возглавлял краевую прокуратуру, также был руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора. По мнению прокуратуры, госслужащий не мог получить столь крупный доход законным путём, сообщает издание «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Официальный доход чиновника за время работы руководителем территориального управления Ростехнадзора примерно в 20 раз меньше, чем сумма обнаруженных денег. А обнаружена она в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дело возбуждено в 2017 году. По версии следствия, Александр К., занимая должность главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора, завизировал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний. При этом в документе содержалась ложная информация по снижению класса опасности особо опасных производственных объектов. В результате отчисления в бюджет сократились на 100 млн рублей, и были созданы предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на производственных объектах, фигурирующих в свидетельствах.

В настоящее время экс-прокурор Пркиамья и бывший руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора находится в международном розыске. Весной 2017 года он ушёл в отпуск, после чего уехал в Израиль, сообщает «Коммерсантъ».