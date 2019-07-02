Казань, 2 июля, 2019, 06:12 — ИА Регнум. У жителей столицы Татарии появилась новая строка в квитанции за услуги ЖКХ — обслуживание систем вентиляции и дымоудаления. Она введена с 1 июля 2019 года, власти обосновали её появление тем, что участились случаи отравления угарным газом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за коммунальные услуги

Рассчитывать услугу «содержание систем вентиляции и дымоудаления», которая ранее оплачивалась из строки «текущий ремонт», будут исходя из площади жилого помещения — по 30 и 55 копеек, соответственно. Замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин на совещании 1 июля 2019 года отметил, что отдельная строка позволит «собственникам помещений контролировать эти работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани в начале февраля 2019 года четыре человека отравились угарным газом и были госпитализированы. Среди пострадавших — один ребёнок. В апреле текущего года в казанском посёлке Малые Клики также от отравления угарным газом пострадала многодетная семья с четырьмя детьми в возрасте от пять до 14 лет, проживавшая в частном доме.

Напомним, с 1 июля 2019 года стоимость коммунальных услуг в Казани подорожала на 2,8%, составив 77,78 рубля с одного «квадрата».

По итогам первого квартала 2019 года, по данным Татарстанстата, в республике субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 7,7% семей региона — 106,4 тысячи. Объём начисленной субсидии составил 440,4 млн рублей при среднем размере на семью 1379,9 рубля в месяц. Также 771,3 тыс. жителей региона пользовались льготами по оплате жилья и коммунальных услуг, размер которых в денежном выражении составил 1539,8 млн рублей, или по 665,5 рубля на получателя.