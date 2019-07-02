Канск, Красноярский край, 2 июля, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Причиной подтоплений в городе Канске стала выпавшая за выходные дни (29−30 июня) более чем двухмесячная норма осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю сегодня, 2 июля.

Вадим Кофман, krskstate.ru Паводок в Канске

Уровень воды в реке Кан поднялся примерно до 4,4 метра при норме в 3,5 метра. В ведомстве заверили, что в настоящее время уровень воды пошёл на спад. В зоне паводка на сегодняшний день — около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков.

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«Никто из жителей подтопленных территорий не пострадал, все были своевременно эвакуированы», — говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В основном эвакуированные жители находятся у родственников, некоторые заселены в гостиницу «Сибирь».

Вадим Кофман, Krskstate.ru В МЧС назвали причину подтоплений в Канске

Между тем, как сообщили в правительстве края, с рабочим визитом в Канске 1 июля побывал губернатор Александр Усс. Вместе с ним город посетили начальник краевого ГУ МВД Александр Речицкий, прокурор края Михаил Савчин, первый замначальника ГУ МЧС по региону Вадим Сизых.

Губернатор Красноярского края Александр Усс «Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесённого ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить».

Итогам рабочего визита стало решение об организации в Канске работы мобильных общественных приемных для пострадавших от паводка жителей.

По последним данным администрации Канска, уровень воды в реке Кан к 18 часам 1 июля составлял 429 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля были эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребёнка. В Канске введён режим ЧС.

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