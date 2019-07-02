Mil.ru Пуск противоракеты

Приозёрск, Казахстан, 2 июля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Очередной испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО проведён ВКС России на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что ракета подтвердила заложенные в неё характеристики. В ходе испытаний была с заданной точностью поражена условная цель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня на Сары-Шагане был успешно проведён тестовый запуск новой противоракеты.