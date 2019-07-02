Казань, 2 июля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. В столице Татарии на ремонт и реставрацию некоторых объектов в составе Казанского кремля планируется потратить почти 900 млн рублей. ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило аукцион по выбору подрядчика, который состоится 15 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NoPlayerUfa Казанский кремль

Напомним, ансамбль Казанского кремля относится к объектам культурного наследия федерального значения, он построен в XV — первой четверти XX века. Кремль Казани с 2000 года — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В качестве лота выступает «выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установка и монтаж оборудования, на объектах культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля», XV — первая четверть XX века». Начальная цена контракта — 862 061 770 рублей. Средства выделят как из федерального, так и республиканского бюджетов.

Как следует из аукционной документации, работы затронут два здания — фасад объекта «Присутственные места и консистория», который относится к концу XVIII — началу XIX века, и здание гаупвахты середины XIX века, в котором в период взятия Казани войсками Белой гвардии находился в заключении перед казнью в августе 1918 года председатель Казанского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яков Шейнкман. По последнему зданию в работы включено благоустройство прилегающей территории, приобретение оборудования, инвентаря.

Ремонт и реставрация будут проходить с даты заключения государственного контракта и по 31 марта 2020 года.