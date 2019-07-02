Астана, 2 июля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») требуется качественная перезагрузка путем усиления взаимодействия с правительством, Мажилисом (нижней палаты парламента) и маслихатами (местными представительными органами власти). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком, сообщили в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Токаев также обратил внимание на необходимость реализации предвыборных обещаний. Он поручил взять на строгий контроль и обеспечить четкое выполнение всех предвыборных обещаний. Глава государства поручил также активизировать работу партии в национальном совете общественного доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев был выдвинут от партии «Нур Отан». На внеочередном съезде партии Токаев заявил, что готов пойти на выборы для поддержки курса бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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