Вашингтон, 2 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Превышение Тегераном нормы в 300 кг по обогащённому урану — игра с огнём, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Трамп. Иран

«Они знают, с чем играют, что они играют с огнём», — сказал Трамп.

Напомним, после сообщений о том, что предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (так называемая ядерная сделка) лимит по хранению на территории Ирана обогащённого урана массой 300 кг превышен, власти США пообещали усилить давление на Тегеран.

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, превышение массы 300 кг не является нарушением условий ядерной сделки.