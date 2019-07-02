Москва, 2 июля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Мясо

Уточняется, что подорожать могут говядина, свинина, мясо птицы, причём десятипроцентное повышение цен — не предел.

Причиной возможного подорожания является рост цен на нужные для корма животным добавки — жиры, аминокислоты, ферменты. В основном (на 90%) эти добавки — импортные. Без них производить корм для скота невозможно.