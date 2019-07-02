Лондон, 2 июля, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Тёмно-синяя толстовка, в которой принцесса Диана всегда ходила на тренировки, выставлена на продажу на аукционе RR Auction, сообщает NBC News.

Russ Quinlan Принцесса Диана

По словам тренера Дианы, на тренировки она всегда ходила в одной и той же толстовке — с принтом Fly Atlanti. Эту вещь Диане подарил миллиардер Ричард Брэнсон.

Предположительно, торги начнутся с суммы в пять тысяч долларов.

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