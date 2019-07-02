Вашингтон, 2 июля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. О своих ожиданиях новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Комментируя встречу с Кимом в минувшие выходные, Трамп назвал переговоры замечательными, после чего добавил:

«С нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время».

Напомним, переговоры Трампа и Кима состоялись 30 июня в пограничном между Северной и Южной Кореей пункте Пханмунджом. Основная тема встречи — условия гипотетического отказа Пхеньяна от ядерной и ракетной программ.