Москва, 2 июля, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.

Солнечное затмение

«Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды», — отметили в планетарии.

Напомним, на планете каждые полгода наблюдаются солнечные и лунные затмения. Во время затмения все три небесных тела находятся на одной линии, и солнечное затмение мы наблюдаем тогда, когда свет Солнца Земле закрывает Луна, лунное — когда на линии между Солнцем и Луной располагается Земля.