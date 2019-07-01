Киев, 2 июля, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским основан больше на эмоциях, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин, сообщают «Украинские новости».

Mfa.gov.ua Павел Климкин

«Это история не столько содержательная, как эмоциональная. А почему так случилось, это вопрос не к нам», — заявил Климкин.

Украинский дипломат пояснил, что готов говорить с Зеленским, но тот «не пытался скоммуницировать». По его словам, с российской нотой и с ответом на неё украинского МИД Зеленского ознакомить не успели:

«Мы хотели и ноту РФ, и ноту ответную потом отослать [Зеленскому]. Мы работали с нашими юристами, но потом прозвучало это заявление. Я не знаю, кто его инициировал».

Комментируя своё решение не уведомлять Зеленского сразу же о российской ноте, Климкин заявил, что по поводу украинских моряков в ответе Киева не сообщалось ничего нового, просто указывалась «неизменная позиция, ранее озвученная в международных судах».

По мнению Климкина, скандал вокруг ноты надуманный, потому что украинский МИД занимался дипломатической перепиской, которая находится в его компетенции.

Напомним, российская сторона направила Киеву ноту по поводу украинских моряков. Получив этот документ, Климкин дал России отрицательный ответ, при этом не уведомив о ноте и об ответе Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, узнав о дипломатических новостях «из интернета», Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Соответствующее обращение он направил украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману.