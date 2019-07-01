Санкт-Петербург, 2 июля, 2019, 01:15 — ИА Регнум. В поселке Сиверский Гатчинского района, 29 июня 2019 года, состоялся традиционный летний праздник ингерманландских финнов Юханнус — День летнего солнцестояния. Свыше 30 творческих коллективов и фольклорных ансамблей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также Сербии, Эстонии и Финляндии приехали в Гатчинский район, чтобы вместе отпраздновать этот праздник.

Radm.gtn.ru Юханнус

Праздник открылся большим межнациональным хороводом, в который встали представители финно-угорских народов. Участников праздника приветствовали председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак и заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

На празднике выступил вице-спикер Парламента зарубежных финнов Владимир Кокка, который отметил, что: «представители ингерманландских финнов разбросаны по многим странам, и для нас чрезвычайно важно встречаться на традиционных праздниках, где мы можем увидеть друг друга, пообщаться на своём языке, сохраняя нашу культуру и передавая традиции нашим детям».

Приобщиться к культуре, традициям и народным промыслам ингерманландских финнов можно было на выставке-ярмарке и мастер-классах по изготовлению сувениров, венков из полевых цветов, или принять участие в традиционных народных играх и забавах. Желающие смогли сфотографироваться с героями эпоса «Калевала», посетить выставку национальных предметов быта и продегустировать национальную кухню.

Завершился праздник традиционным обрядом зажжения большого костра, вокруг которого участники водили хороводы и загадывали желания, а также гаданием на венках, которые по традиции девушки опустили в воду.

Организаторами праздника «Юханнус — 2019» выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрация Гатчинского района. Праздник проводится при поддержке Ленинградской региональной общественной организации «Добровольное общество ингерманландских финнов «Икерин Лиитто» (Ингерманландский Союз), общественной организации «Гатчинское общество ингерманландских финнов» «Инкери — Сеура».