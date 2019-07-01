Кишинёв, 2 июля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Правительство Молдавии сменило главу Главного штаба Национальной армии Молдавии. Как передает ИА REGNUM, занимавшего эту должность Игоря Кутие отправили в отставку, а на его место назначили Игоря Горгана.

Army.md Молдавские солдаты

Горган уже возглавлял молдавский Генштаб в 2013—2016 гг., но был отправлен в отставку из-за конфликта с тогдашним министром обороны от прорумынской Либеральной партии Анатолием Шалару, который «зачищал» министерство и армию от нелояльных ему офицеров.