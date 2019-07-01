Комрат, Молдавия, 2 июля, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по связям с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак от лица России поздравил нового башкана Гагаузии Ирину Влах с убедительной победой на выборах. Как рассказала Влах, в ходе телефонного разговора с Козаком договорились в ближайшее время «подробно обсудить дальнейшие шаги для укрепления экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России», передает ИА REGNUM.

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Напомним, действующий башкан Гагаузии Ирина Влах, по предварительным данным, получила 91,93% на прошедших 30 июня выборах руководителя автономии и переизбрана на второй срок.