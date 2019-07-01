Киев, 2 июля, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Украинское руководство рассчитывает на вмешательство Вашингтона и Брюсселя в ситуацию с так называемым обстрелом украинского санитарного автомобиля в селе Водяном, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Комментируя распространённую украинскими СМИ информацию о том, что в Водяном войска ДНР якобы обстреляли украинский санитарный автомобиль, глава Украины назвал эти действия «подлой попыткой сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе».

«Призываю наших партнёров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру», — добавил Зеленский.

Напомним, 1 июля штаб операции объединённых сил Украины обвинил силы ДНР в обстреле украинского санитарного автомобиля на мариупольском направлении.

В ДНР эти обвинения категорически отвергли. Эдуард Басурин, замглавы управления Народной милиции республики, назвал заявления Киева ложью и провокацией со стороны Украины для дискредитации ДНР перед мировым сообществом.