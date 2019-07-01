Ереван, 1 июля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Член-учредитель правящей партии Армении «Гражданский договор», депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Сасун Микаелян подверг резкой критике однопартийца, губернатора Котайкской области Армении Романоса Петросяна.

Photolure Сасун Микаелян

Как сообщает azatutyun. am, Микаелян именно его обвинил в поражении кандидата от власти на выборах мэра Абовяна, подчеркнув, что Романос Петросян хочет стать «фигурой» в области, пытаясь сделать мэром своего кандидата, что ему так и не удалось.

Депутат фракции правящего блока «Мой шаг» Сасун Микаелян «На выборах в Абовяне «Гражданский договор» проиграл именно из-за Романоса, потому что он персонифицировал свою роль на выборах мэра Абовяна, плюс к этому представьте, если бы премьер-министр не поехал в Абовян, что бы произошло. Сегодня есть люди, которым народ по инерции по какому-то вопросу отдает голоса, и они думают, что стали фигурами или сыграли большую роль в армянской истории или в сегодняшних реалиях и в последней бархатной революции. К тому же, Романос не был столь уж активен во время бархатной революции, и если мы не извлечем уроков, эта бархатная революция с нашей стороны станет бархатным уходом».

Касаясь того факта, что на последнем съезде «Гражданского договора» он не вошел в состав правления партии, Сасун Микаелян, который до этого занимал должность председателя правления, сказал, что, возможно, причиной стали брожения внутри партии, но, все равно, факт неизбрания в состав правления его не волнует.

Между тем напомним, губернатор Котайской области Романос Петросян вошел в состав правления правящей партии. Членом правления партии «Гражданский договор» является и премьер-министр Никол Пашинян.

Комментируя разговоры о том, что он, возможно, сложит с себя депутатский мандат, Микаелян сказал, что не знает, чья это мечта, но от мандата отказываться не собирается, его ему дал народ, в результате впервые прошедших в новейшей истории честных выборов он получил больше 30 тысяч голосов.

«Я получил почти 32 тысячи голосов, я несу ответственность перед народом. Я не обидчивый», — сказал Микаелян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пятом съезде правящей партии Армении «Гражданский договор», который прошел 16 июня, министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян был избран председателем правления правящей партии.

Бывший председатель правления партии Сасун Микаелян в результате тайного голосования не прошёл в состав правления партии. Ранее сообщалось, что между Микаеляном и другими видными членами партии есть существенные разногласия, так как Микаелян не поддержал кандидата партии на недавних выборах в Абовяне, где «Гражданский договор» в итоге проиграл оппозиционному кандидату. Кроме этого, в правящей партии недовольны поведением депутата Тагуи Товмасян, которая является членом правящего блока «Мой шаг», несмотря на это в принадлежащей ей газете постоянно публикуются материалы, которые не совпадают с точкой зрения правящего большинства. Товмасян, как пишут армянские СМИ, попала в предвыборный список правящей партии благодаря гарантиям Сасуна Микаеляна.