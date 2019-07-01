Тунис, 1 июля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси после нескольких дней лечения вышел из госпиталя, 1 июня передает агентство Reuters.

Guillaume Paumier Беджи Каид Эс-Себси

По словам сына президента, у Эс-Себси «нормальное здоровье», скоро он сможет приступить к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня 92-летний президент Туниса Эс-Себси был госпитализирован в критическом состоянии.

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