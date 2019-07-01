Вашингтон, 1 июля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Турция на случай американских санкций за покупку российских С-400 создала запас узлов и агрегатов для ремонта и обслуживания своей военной техники, произведённой в США, сообщает 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в высшем руководстве Турции.

Neuwieser F-16. ВВС Турции

«Турция запаслась наиболее важными запчастями для произведённого в США оружия на случай введения Конгрессом санкций из-за покупки у России вызывавших споры систем ПВО», — указано в сообщении агентства.

При этом агентство отмечает, что не располагает данными о том, в какой период времени Анкара приняла решение запастись запчастями «для боевых самолетов F-16 и другой военной техники».

Насколько велики эти запасы и на какое время они удовлетворят потребности турецких военных агентство также не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон регулярно угрожает Турции военно-техническими санкциями за покупку у России систем ПВО С-400. Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка по С-400 фактически совершена, а российская сторона обязуется поставить эти системы ПВО до конца текущего года.