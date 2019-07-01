Bloomberg: Турция купит у России Су-57 если не получит F-35 от США
Вашингтон, 1 июля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Турция начнёт искать возможность приобрести российские истребители, если не получит обещанные ей американские истребители пятого поколения F-35, сообщает 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных турецких чиновников.
По мнению агентства, в случае исключения Анкары из программы F-35 Турция начнёт проявлять интерес к российским многофункциональным боевым самолётам пятого поколения Су-57.
Напомним, ранее Белый дом и Пентагон неоднократно заявляли о том, что Турция не получит истребители F-35 если не откажется от покупки российских систем ПВО С-400.
В свою очередь, официальная Анкара считает сделку по С-400 уже совершённой и не намерена отказываться от этого контракта.
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