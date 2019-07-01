Даллас, США, 1 июля, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Американская авиакомпания Southwest Airlines не возобновит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX ранее 1 октября, 1 июля передает агентство Reuters.

Liam Allport Boeing 737 Max

Продление запрета на полеты связано с обнаружением «нового риска» лайнера со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Другие крупные авиакомпании США, American Airlines и United Airlines, удалили Boeing 737 MAX из своего расписания полетов до начала сентября.

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