Ростов-на-Дону, 1 июля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области продолжают атаковать клещи. По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на Дону зарегистрировано 37 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), передаёт ИА REGNUM. Наибольшее число заболевших — в Сальском и Зимовниковском районах.

Клещ

Для сравнения: за аналогичный период 2018 года в Ростовской области был зарегистрирован 21 случай заболевания КГЛ. Тогда наиболее опасными считались Зимовниковский и Ремонтненский районы.

В ведомстве также проинформировали, что с начала года с жалобами на укусы клещей к медикам Ростовской области обратились 5032 человека, в том числе 1597 — детей в возрасте до 14 лет. В Новочеркасске врачи зарегистрировали случай заболевания опасным для человека иксодовым клещевым боррелиозом.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области два человека после укусов клещей погибли. В целом ситуация с нашествием клещей настораживает. Максимальное число укушенных на прошедшей неделе было зафиксировано в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, а также в Сальском, Песчанокопском и Неклиновском районах.

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