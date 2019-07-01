Ростов-на-Дону, 1 июля, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Российская группа «Каста» сняла ещё одно видео в поддержку задержанного в феврале 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. ИА REGNUM отмечает, что, согласно сведениям, размещённым на официальном сайте городской администрации, он по-прежнему сохраняет пост руководителя департамента архитектуры и градостроительства).

Instagram: kastainsta Обращение

«Продолжаем информировать вас о том, что сейчас происходит в деле нашего друга Романа Илюгина, главного архитектора города Ростов-на-Дону. Роману незаконно было предъявлено обвинение, и он уже шесть месяцев сидит в тюрьме», — сопровождает подпись размещённое в Instagram видео.

Участники группы напомнили, что уголовное дело в отношении Илюгина было возбуждено в связи с проблемами обманутых дольщиков. Якобы он выдал разрешение на строительство домов по двум адресам без проведения публичных слушаний, хотя мнения общественности не требовалось.

«Это обвинение рассыпалось, даже дольщики написали письмо, что претензий к Роману не имеют», — указывают авторы видео.

По словам группы поддержки Илюгина, затем была проведена экспертиза, которая должна была показать, «не нарушил ли архитектор градостроительный план земельного участка и санитарные строительные нормы при составлении схемы планировочной организации этого земельного участка?» Участники музыкального коллектива отметили, что архитектор не должен составлять схему (этим занимаются архитектурные бюро или сам собственник земельного участка), а градостроительному плану схема соответствует.

При этом на месте планируемого жилого дома появился автосервис, что нарушает санитарные строительные нормы. Но на возведение станции техобслуживания указал именно Роман Илюгин, подчёркивают участники группы.

https://www.instagram.com/p/BzXqPVhgIGg/

ИА REGNUM сообщало, что ранее жена подследственного Романа Илюгина обратилась к президенту России Владимиру Путину за помощью. В своём видеообращении Екатерина Илюгина указала на то, что уголовное дело было возбуждено якобы из-за махинаций с разрешениями на строительство объектов, которые впоследствии были не достроены или снесены. При этом Ассоциация обманутых дольщиков Ростовской области предоставила письмо, что к архитектору у них претензий нет, а сам застройщик уже наказан.