Лондон, 1 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Великобритания готова выйти из ядерного соглашения 2015 года после его нарушения со стороны Ирана, 1 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы хотим сохранить эту сделку… но если Иран нарушает эту сделку, то мы выходим» , — заявил журналистам глава британского МИДа Джереми Хант.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля МАГАТЭ заявило о превышении Ираном лимита запасов низкообогащенного урана, определенного «ядерной сделкой» 2015 года.

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