Великобритания готова выйти из «ядерной сделки» с Ираном
Лондон, 1 июля, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Великобритания готова выйти из ядерного соглашения 2015 года после его нарушения со стороны Ирана, 1 июля передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
«Мы хотим сохранить эту сделку… но если Иран нарушает эту сделку, то мы выходим», — заявил журналистам глава британского МИДа Джереми Хант.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля МАГАТЭ заявило о превышении Ираном лимита запасов низкообогащенного урана, определенного «ядерной сделкой» 2015 года.
Читайте также: Иран угрожает продолжить нарушения «ядерной сделки»