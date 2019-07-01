Тегеран, 1 июля, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран в случае войны с Соединёнными Штатами Америки уничтожит государство Израиль за 30 минут. Такое заявление сделал сегодня, 1 июля, глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Зоннур заявил, что Исламская Республика Иран располагает внушительной военной мощью, с помощью которой страна сможет отстоять свой суверенитет. В случае войны с США Иран будет наносить удары по Израилю, который является одним из ключевых американских союзников на Ближнем Востоке.

«Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что война его страны с Ираном, в случае её начала, закончится довольно быстро.

Напомним, что очередной виток эскалации в противостоянии Ирана и США начался после того, как в Оманском заливе у берегов Ирана были подорваны два танкера с нефтепродуктами, а затем Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат.