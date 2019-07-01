Лондон, 1 июля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. В одном из районов Лондона обнаружено тело неизвестного, выпавшее из пролетавшего самолёта авиакомпании Kenya Airways, сообщает 1 июля пресс-служба Скотленд-Ярда.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По мнению лондонских полицейских, это безбилетник, скрывавшийся в нише шасси самолёта. Причиной смерти стало переохлаждение.

Позднее в отсеке шасси самолёта, куда безбилетник забрался в аэропорту Найроби, были обнаружены запас еды и воды, а также сумка с вещами.