Порт-Вила, 1 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья тихоокеанского государства Вануату, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Michael Coghlan Побережье в Люганвиле

Эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к западу от города Люганвиль, его очаг залегал на глубине 113 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало, угроза цунами после землетрясения не объявлялась.