Тегеран, 1 июля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Иран продолжит нарушать ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление США, 1 июля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

«Следующим шагом является лимит в 3,67%, который мы также превысим» , — сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня МАГАТЭ заявило о превышении Ираном разрешенных запасов низкообогащенного урана.

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