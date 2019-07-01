Киев, 1 июля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что планы украино-американских военных учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий Российской Федерации. Заявление Воронченко распространила сегодня, 1 июля, пресс-служба украинской Государственной пограничной охраны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корабли НАТО

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», — заявил Воронченко.

О каком именно закрытии района плавания идёт речь, командующий украинскими ВМС не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США совместно с Украиной уже не первый год проводят учения Sea Breeze. Учения комплексные, проходят как на воде, так и на суше и в воздухе. Данные учения являются частью политики США по сдерживанию России. Именно для этого американцы пытаются постоянно поддерживать свое военное присутствие в Чёрном море вблизи российских границ.

Для участия в этих учения в Чёрное море недавно вошел американский эсминец «Карни». Он был сразу же взят под наблюдение силами Черноморского флота Российской Федерации.