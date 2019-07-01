Чувашия в ответ на расследование РУСАДА пригласила «независимых экспертов»
Чебоксары, 1 июля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Чувашии работает независимая экспертная группа по изучению возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом ИА REGNUM сообщили в минспорте республики.
В министерстве не уточняют, какие именно и сколько специалистов проводят проверку в республике, отмечая, что это «независимая экспертная группа в составе специалистов, обладающих широкими знаниями и опытом в сфере спортивного права». Эксперты приступили «к изучению возможного нарушения антидопинговых правил в подготовке спортивного резерва в Чувашии». С этой целью было проведено рабочее совещание, встречи с тренерами, медицинскими работниками и спортсменами, получившими уведомления от Российского антидопингового агентства.
Подробнее: «Святое войско» РУСАДА пошло на Чувашию
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня РУСАДА на своем официальном сайте опубликовало информацию о том, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, зафиксированы факты нарушения антидопинговых правил. В информации, в частности, сообщалось, что «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Затем было заявлено о том, что число дел может достигнуть 60. В Чувашии опровергли использование допинга.