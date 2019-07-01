Калуга, 1 июля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Следственными органами проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Калуге. Как сообщил 1 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Александр Лавров, по предварительным данным, 23 июня 2019 года около 21:20 в районе дома № 15 по улице Жукова областного центра полицейский, управлявший служебным мотоциклом, допустил наезд на пешехода. В результате дорожного происшествия пешеход от полученных повреждений скончался.

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«По одной из версий, полицейский не учел дорожные и метеорологические условия и двигался со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением мотоцикла. Со слов сотрудника полиции, он поздно заметил пешехода и не имел технической возможности избежать наезда», — сказал Александр Лавров.

В целях установления обстоятельств происшествия следователи просят откликнуться очевидцев этого дорожного происшествия с гибель человека.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель межрайонного экзаменационного-регистрационного отдела калужского областного управления ГИБДД совершил наезд на пешехода, находясь за рулём собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального УВД МВД России было принято решение об увольнении подполковника полиции из органов внутренних дел.