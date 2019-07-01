Гонконг, Китай, 1 июля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Полиция Гонконга разогнала толпу демонстрантов возле здания Законодательного совета, однако внутри здания стражи порядка не обнаружили демонстрантов — только представителей СМИ, 1 июля передает агентство Associated Press.

Tksteven Парламент Гонконга

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 июля демонстранты ворвались в здание гонконгского парламента и устроили в нем погром. Полиция на смогла остановить протестующих, однако позднее потребовала покинуть здание.

Протестующие удерживали здание около трех часов. Штурм Законодательного совета Гонконга силами правопорядка начался около полуночи по местному времени (19:00 мск).

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